Franz Malmsten: "Soo" võtetel oli pingelisi loodusega võitlusi

"Mingil määral olid võtted pingelised," ütles Raadio 2 hommikuprogrammis filmis Toomas Haava tegelaskuju kehastav näitleja Franz Malmsten.

Ta tõi näite, kuidas üht võitlusstseeni soos filmiti. "Vabatahtlikud tuletõrjujad tekitasid meile vihma, neil oli veepaak, kust tuli veidi soojemat vett, aga kuna võte venis ja venis, sai vesi otsa ja nad pidid võtma laukast neljakraadist vett," rääkis Malmsten ja lisas, et see võttepäev oli kohati uskumatu eneseületus.

Kui näitlejad tahtsid sooja saada, pidid nad laudtee lõppu sauna jooksma, tee sinna oli aga oma 200-300 meetrit. "Võtte alguses käis korra lõdisemine üle, aga kui Ergo Kuld ütles, et algame, siis sel hetkel suutis keha minna tavaolukorda. Kui võte läbi, siis kohe tagasi sellisesse rahutusse seisu. Pingelisi loodusega võitlemisi oli küll," sõnas näitleja.

Ainus grimmina määriti sel hetkel näitlejad kokku hanerasvaga, et nad veidigi sooja saaks. "Ma arvan, et kõige rohkem eelarvest läkski pleedidele ja soojakottidele," muheles Malmsten.

"Soo" on näitleja sõnul romantiline müsteerium. "See on lugu noorest mehest, kes pageb sõjaajal Pariisist, kus ta maalimist õppis, tagasi Eestisse. See on mingil määral armastuse leidmine raskel ajal," ütles ta.

Malmsten mängib ka teises uues kodumaises filmis "Apteeker Melchior", mis pidi tegelikult 14. jaanuaril esilinastuma. Selle esilinastus lükatakse näitleja sõnul ilmselt kevadesse.

"Melchiori võtted olid ülivõrdes ägedad. See oli mitme riigi koostöö, suur produktsioon ja me tegime korraga kolme filmi," rääkis Malmsten.

Malmstenil on enda sõnul filmis väike roll ja ta isegi kadestas peategelast Märten Metsaviiri. "Kui ma esimest filmi nägin, oli see täiesti maaliline. Kõik need vanad kindlused ja metsad, ka võttel seda kõike näha on fantastiline," ütles ta.

Põnev on seegi, et jalutuskäik all-linnast Toompeale filmiti viiest-kuuest erinevast Eesti paigast. "Äge oli näha, kuidas Melchiori kodu on filmitud Tallinnas, ka tänav seal samas erinevatel aegadel, edasi on kõndimine filmitud Saaremaal, siis jõuad hoopis Narva ja tuba, kuhu sisse astud, asub Väike-Maarja kandis. See on üks stseen, kus kõnnin all-linnast Toompeale, aga et seda kätte saada ja kõik oleks ajastutruu, oli vaja Eesti erinevates kohtades käia," rääkis Malmsten.