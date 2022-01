Juice WRLD-i loole "Already Dead" ilmus muusikavideo

Räppar Juice WRLD-i postuumselt avaldatud loole "Already Dead" ilmus kolmapäeval animeeritud muusikavideo.

Uues muusikavideos on Juice WRLD-i kujutatud kahe samuraina, kes omavahel võitlevad. Video keskel on näha kaadreid ka Juice WRLD-ist endast.

Muusikavideo lavastas Steve Cannon.

"Already Dead" ilmus Juice WRLD-i teiselt postuumselt avaldatud albumilt "Fighting Demons" detsembris. Samal kuul linastus ka HBO dokumentaal "Into The Abyss", mis räägib muusiku karjäärist.

Juice WRLD ehk Jarad Anthony Higgins suri 2019. aasta detsembris 21-aastasena uimastite üledoosi tõttu. 2020. aastal ilmus räppari esimene postuumne album "Legends Never Die".