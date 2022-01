Peagi ilmuvalt Yoko Ono tribuutalbumilt avaldati lugu

Yoko Ono 89. sünnipäeval ilmuvalt tribuutalbumilt "Ocean Child: Songs of Yoko Ono" avaldati esimene lugu - David Byrne'i ja Yo La Tengo kaver Ono loost "Who Has Seen the Wind".

18. veebruaril ilmuval Yoko Ono tribuutalbumil "Ocean Child: Songs of Yoko Ono" laulavad muusiku lugusid Death Cab for Cutie, David Byrne, Deerhoof, Yo La Tengo, Japanese Breakfast, Sharon Van Etten, the Flaming Lips, US Girls, Jay Som, Stephin Merritt (of Magnetic Fields), Thao, Sudan Archives, We Are King ja Amber Coffman. Neist on varem Onoga koostööd teinud Yo La Tengo, the Flaming Lips ja Deerhoof.

Albumilt avaldati ka esimene lugu - David Byrne'i ja Yo La Tengo kaver Ono loost "Who Has Seen the Wind".

Kuigi Ono oli silmapaistev avangard-artist juba ammu enne tulevase abikaasa John Lennoniga kohtumist 1966. aastal, jäi tema kohati vastandlik muusika sageli tähelepanuta. Alles aastaid hiljem sai selgeks tema mõju teistele artistidele.

Yoko Onole pühendatud varasem tribuutalbum "Every Man Has a Woman Who Loves Him" ilmus 1984. aastal ja sellel tegid kaasa Lennon, Elvis Costello, Harry Nilsson, Rosanne Cash jt.

Osa uue albumi tuludest annetatakse mittetulundusühingule WhyHunger, mida Ono ise aastakümneid toetanud on, et juurida maailmast välja nälga ja vaesust. Ono on aastate jooksul annetanud miljoneid dollareid heategevuseks.

"Ocean Child: Songs of Yoko Ono" lugude nimekiri:

Toyboat – Sharon Van Etten

Who Has Seen The Wind? – David Byrne and Yo La Tengo

Dogtown – Sudan Archives

Waiting For The Sunrise – Death Cab for Cutie

Yellow Girl (Stand For Life) – Thao

Born In A Prison – US Girls

Growing Pain – Jay Som

Listen, The Snow Is Falling – Stephin Merritt (of Magnetic Fields)

No No No – Deerhoof

Don't Be Scared – We Are King

Mrs. Lennon – The Flaming Lips

No One Sees Me Like You Do – Japanese Breakfast

There Is No Goodbye Between Us – Yo La Tengo

Run Run Run – Amber Coffman