ETV ja ETV2 alustavad aastat uute sarjadega

Uus sari "Normaalsed inimesed"

Sally Rooney menuromaani "Normaalsed inimesed" ainetel valminud draamasarja keskmes on vastandlik paar Connell ja Marianne. Connell on populaarne, nägus ja sportlik. Marianne on jõukas, heidutavalt tark ja eakaaslaste hulgas ebapopulaarne autsaider. Üllatuslikult saavad neist kahest sõbrad, hiljem armastajad. "Normaalsed inimesed" on moodne armastuslugu, mis uurib lähisuhete keerukust ja noortevahelist armastust. Peaosalisi kehastavad Daisy Edgar Jones ja Paul Mescal, sarja režissöörid on Oscarile nomineeritud Lenny Abrahamson ja Hettie Macdonald.

Sarnaselt raamatule on edu saatnud ka sarja ja selles kaasategevaid näitlejaid – Paul Mescal pärjati rolli eest BAFTA-ga, Connelli rolli eest oli ta esitatud ka Emmyle. Kokku pälvis "Normaalsed inimesed" neli Emmy nominatsiooni ja tegi Iiri filmi- ja teleauhindadel puhta töö, viies koju üheksa auhinda.

"Normaalsed inimesed" alustab ETV2-s neljapäeval, 6. jaanuaril kell 21.30, korraga kaks osa. Alates 6. jaanuari õhtust on sari täismahus vaatamiseks veebikanalis Jupiter.

"Shetland", uus hooaeg

ETV krimireedete kangelaseks on kolmel järjestikusel nädalal taas Jimmy Perez ehk krimisari "Shetland", mille uued osad on olnud ootel, sest koroonaviirus tegi võtetesse pausi. Menuka krimisarja uuel hooajal põimuvad isiklik draama ja mõrvalood, sest uurija Perez (Douglas Henshall) on matnud vahepeal oma ema, ent peab asuma uurima kurikuulsa advokaadi tapmist. Samal ajal jätkub ka varasemates hooaegades esile kerkinud sõpruse ja rivaliteedi teema Jimmy ja Duncani (Marc Bonnar) vahel, kus kaks meest peavad koos tulema toime tütre kasvatamisega.

"Shetlandi" uus hooaeg alustab ETV ekraanil reedel, 7. jaanuaril kell 21.30. Kõik senised hooajad on nähtavad veebikanalis Jupiter, reede õhtust lisanduvad veebikanalisse ka kõik uue hooaja osad.

"Uued õed", uus hooaeg

Laupäev tähistab ETV ekraanil sarja "Uued õed" neljanda hooaja algust. Uued osad viivad aastasse 1953, kus kahe õdede kooli ühendamise tõttu on Fredenslundi haigla direktor kooli asejuhatajana tööle võtnud õde Elisabethi Püha Helene haiglast. Etiketti järgiva ja alati viksi ja viisaka olemisega naine peidab endas aga ka teist poolust, mis järjest avaldub. Sarja neljas hooaeg toob juurde nii mõnegi uue karakteri, aga jätkab ka seniste peategelaste suhete ja elukäikudega.

"Uued õed" uus hooaeg alustab ETV ekraanil laupäeval, 8. jaanuaril kell 21.35. Kõik senised hooajad on nähtavad veebikanalis Jupiter, laupäeval lisanduvad Jupiteri ka kõik uue hooaja osad.

Uus sari "Peenike sinine joon"

Pühapäev pakub sarjavaatajatele uue elamuse Skandinaavia põneviku "Peenike sinine joon" näol. Aasta tagasi Rootsis esilinastunud sari viib politseinike pinevasse maailma. Just sinna saabub tööle äsja politseikooli lõpetanud idealistlik Sara (Amanda Jansson), kes saab enda paariliseks küünilise Magnuse (Oscar Töringe). Paar kutsutakse välja, kui viieaastane Belle läheb pargis ema juurest kaduma ja üldine pinge kasvab, kui selgub, et piirkonnas elab ka süüdimõistetud pedofiil. Rootsi parima telesarja auhinna pälvinud "Peenike sinine joon" on ühelt poolt politseisari, ent selle looja Cilla Jackerti sõnul huvitab teda krimilugude kõrval eelkõige psühholoogiline pool, kuidas politseinikud oma era- ja tööeluga toime tulevad.

"Peenike sinine joon" alustab ETVs pühapäeval, 9. jaanuaril kell 21.40. Alates 9. jaanuari õhtust on sari täismahus vaatamiseks veebikanalis Jupiter.