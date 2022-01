The Weeknd avaldas uue albumi lugude nimekirja

The Weeknd teatas esmaspäeval, et ta uus album "Dawn FM" ilmub 7. jaanuaril. Kolmapäeval avaldatud videoklipis on kuulda katkendit The Weekndi uuest muusikast, lisaks avaldas ta samas videos ka uue albumi lugude nimekirja. Värskel plaadil on 16 lugu. Albumi kaanepildi jaoks on artistile kõvasti aastaid juurde lisatud.

Albumi "Dawn FM" lugude nimekiri:

"Dawn FM"

"Gasoline"

"How Do I Make You Love Me?"

"Take My Breath"

"Sacrifice"

"A Tale By Quincy"

"Out Of Time"

"Here We Go...Again"

"Best Friends"

"Is There Someone Else?"

"Starry Eyes"

"Every Angel Is Terrifying"

"Don't Break My Heart"

"I Heard You're Married"

"Less Than Zero"

"Phantom Regret By Jim"

"Dawn FM" on The Weekndi viies album ja sellel teevad kaasa Tyler, The Creator, Quincy Jones, Lil Wayne, Jim Carrey ja Oneohtrix Point Never. Album on järg muusiku 2020. aastal ilmunud plaadile "After Hours".