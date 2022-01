Briti ajaleht maksab Meghan Markle'ile privaatsuse rikkumise eest vaid ühe naela

Briti ajaleht Mail on Sunday maksab Sussexi hertsoginnale Meghan Markle'ile vaid ühe naela kahjuraha selle eest, et avaldasid Markle'i saadetud kirja oma isale ja rikkusid seega naise privaatsust.

Sümboolne summa on kirjas kohtudokumentides, mis kinnitavad ka ametlikult, et ajaleht ja selle sõsarveebisait MailOnline on tunnistanud lüüasaamist ega kaeba pikalt kestnud kohtuasja ülemkohtusse edasi.

Ajaleht maksab ka veel määramata summa eraldi juhtumi eest, sest rikkus Markle'i autoriõigusi tema kirja suures osas avaldamise pärast.

Meediajurist Mark Stephens ütles, et privaatsusküsimuse nominaalne lahendus viitab Markle'i juhtumi puhul selle aspekti nõrkusele. "Tavaliselt võiks sellise privaatsuse rikkumise eest oodata 75 000 kuni 125 000 naela kahjuraha."

Mail on Sunday peab katma ka olulise osa Markle'i kohtukuludest, mis võivad ulatuda üle miljoni naela.

Hertsoginna on ise pidevalt öelnud, et kolmeaastane kohtuvaidlus ajalehtedega on kestnud rohkem põhimõtte kui raha pärast.

26. detsembril avaldasid Mail on Sunday ja MailOnline oma esilehel ka teate, et nad on kohtuvaidluse kaotanud, esiküljel seisis lisaks vabandus Markle'ile.

Markle kutsus üles tabloidtööstust ümber kujundama, sest see teenib tema sõnul tulu valedest ja valust, mida inimestele toodab.

Samal ajal kaebas prints Harry kohtusse ajalehed Rupert Murdoch's News UK ja Daily Mirror väidetava telefonisse häkkimise eest.