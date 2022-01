Kuldgloobuste auhinnatseremoonia toimub ilma publiku ja meediata

9. jaanuaril toimub 79. korda Kuldgloobuste auhinnatseremoonia. Ehkki auhindu jagav Hollywoodi välisajakirjanike ühing (HFPA) viib ka seekord üritust läbi hotellis The Beverly Hilton, ei ole sinna oodatud ei publik, staarid ega ka meedia.

HFPA teatas, et auhinnagala toimub seekord ilma punase vaiba, staaride, pressi ja publikuta. Otsus peegeldab nii koroonaolukorda kui ka seda, et HFPA ei ole Hollywoodis just parimas nimekirjas.

HFPA oli mitmeid kuid tule all pärast seda, kui Los Angeles Times kirjutas organisatsiooni küsitavatest finantstavadest ning vähesest mitmekesisusest ja esindatusest, sealhulgas mustanahaliste liikmete puudumisest. Sellest tingitult avaldas ühingu juhatus reformiraamistiku, mis hõlmab meetmeid muu nahavärviga inimeste arvu suurendamiseks organisatsiooni ridades ja ettepanekuid, mis aitavad organisatsioonil võidelda korruptsiooni ja liigselt eksklusiivsena mõjuva kuvandiga.

Mais teatas aga telekanal NBC, et loobub tänavuste Kuldgloobuste ülekandmisest, sest neile tegi muret, et HFPA ei esitanud tähtaega oma reformikava elluviimiseks.

HFPA pole avaldanud, kuidas 9. jaanuari auhinnatseremooniat üle kantakse.