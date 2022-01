Ridley Scotti uues filmis "Kitbag" teeb kaasa Vanessa Kirby

Režissöör Ridley Scottil on käsil uus mängufilm Prantsusmaa väejuhist Napoleon Bonaparte'ist. Praeguseks on teada, et valitsejat kehastab filmis Joaquin Phoenix ning tema armastatu Josephine'i rollis astub üles Vanessa Kirby.

Film keskendub Napoleon Bonaparte'i tõusule nii lahinguväljas kui ka poliitikas, kuid ei unustata ka väejuhi ja Josephine' vahelist armastuslugu.

Esialgu pidi Josephine'i rolli täitma näitleja Jodie Comer, ent tiheda ajagraafiku tõttu pidi ta Scotti pakkumisest loobuma.

Vanessa Kirby on üles astunud ka teistes tähelepanuväärsetes rollides. Nii kehastas näitleja printsess Margareti Netflixi seriaalis "The Crown". Samuti oli ta üks Oscari kandidaat filmi "Pieces of a Woman" eest. Lisaks on Kirby kaasa teinud filmides "Kiired ja vihased: Hobbs ja Shaw" ning "Võimatu missioon: Tagajärjed". Uuesti võib teda näha "Võimatu missioon 7" filmis.

"Kitbagi" filmivõtetega tehakse algust selle kuu lõpus Euroopas.