Keanu Reeves annetas 70 protsenti "The Matrixi" palgast vähihaigetele

Näitleja Keanu Reeves peab vähiuuringute ravi ja selle toetamist oluliseks. Nii on ta järjepidevalt toetanud ühinguid, mis selle haigusega tegelevad. Väidetavalt annetas näitleja lausa 70 protsenti "The Matrixist" saadud palgast vähihaigete toetuseks.

Arvatakse, et Reeves teenis "The Matrixis" üles astudes kokku ligikaudu 45 miljonit dollarit: kümme miljonit ettemaksuna ja 35 miljonit dollarit filmi kassaeduga. Sellest 70 protsenti ehk 31,5 miljonit annetas Reeves vähihaigete toetuseks.

Annetamise põhjuseks on asjaolu, et ka Reeves on vähihaigetega lähedalt kokku puutunud. 1991. aastal diagnoositi haigus tema nooremal õel Kimil.

Küll aga ei peatanud näitleja vähihaigete toetamist ka siis, kui tema õde oli haigusest paranenud. Samuti on Reeves asutanud oma mittetulundusühingu, mis tegeleb vähiuuringute ja lastehaiglate abistamisega.