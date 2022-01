Sotsiaalmeedia populaarsuse tuules on kasvanud ka kogukonnagrupid

Sotsiaalmeedia populaarsuse tuules on viimase kümne aasta jooksul hoogsalt kasvanud nn kohalikud grupid, mille vastu on huvi mõnikord ka üle-eestiline. Näiteks Haapsalu & Läänemaa nimelises Facebooki-grupis on liikmeid rohkem kui Lääne maakonnas elanikke.

Haapsalu & Läänemaa Facebooki-grupi asutas 2009. aastal nüüdseks tegevuse lõpetanud MTÜ Läänemaa Turism, et tutvustada piirkonda siseturistidele. Aja jooksul grupi roll aga muutus ning nüüd veavad seda mõned vabatahtlikud administraatorid.

"Praegu on see kujunenud kogukondlikuks platvormiks, kus vahetatakse kogukondlikku infot, käiakse nõu küsimas, otsitakse ja antakse teada kadunud asjadest, lemmikloomadest, kultuurisündmustest – millest iganes. Kõigest, mis puudutab Haapsalu ja Läänemaad," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" üks Haapsalu & Läänemaa Facebooki-grupi administraatoritest Lemmi Kann.

Kann rääkis, et kergesti tüli tekitavatel teemadel, nagu religioon, poliitika ja koroona selles grupis kohta pole, sest nende teemade üle võivad suhteliselt kergesti tekkida konfliktid ja see on asi, mida nad tahavad grupis vältida.

"Pealegi gruppe, kus selliste teemadega tegeleda ja nende üle tõeliselt kirglikult ja põhjalikult vaielda, neid on ju teisigi."

See grupp on siiski vaid osake Läänemaa sotsiaalmeedia maastikust. Ajalehe Lääne Elu peatoimetaja Kaire Reiljan ütles, et Lääne Elu hoiab maakonnas toimuvaga kursis olemiseks silma peal lisaks Haapsalu & Läänemaa grupile veel tervel real väiksematel veebikogukondadel.

"Haapsalu & Läänemaa on jah üks kõige suurem – seal on ikkagi palju Haapsalu ja ka muid Läänemaa asju. Aga väga väärtuslikud on ka küla- ja piirkondlikud grupid, sest väiksemad asjad muidu meieni väga sageli ei jõua," tõdes Reiljan.

Interneti roll inimeste elus on järjest kasvanud ning et politsei saaks neile seal rohkem abiks olla, alustab 2022. aasta algusest Läänemaal tööd veebipolitseinik Elina Laas. Tema teeninduspiirkonnaks saab ka Hiiumaa ja Saaremaa.

Veebipolitseinikuga suhtlemine on inimeste jaoks võimalus saada nõu või vastuseid oma küsimustele ning anda vihjeid, kuid politsei kiiret abi vajades tuleb Taratuhini sõnul ikka ühendust võtta hädaabinumbril 112.