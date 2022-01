Nirvana albumil lapsena alasti poseerinud mehe hagi kohtus ei rahuldatud

30-aastane Spencer Elden algatas möödunud aastal bändi vastu hagi, kuna Nirvana albumi kaanepilt sisaldab tema arvates lapspornograafiat.

Kaanepildil on näha imikust Eldenit, kes ujub alasti dollari poole. Mees väitis, et on foto tõttu kannatanud eluaegset kahju ning tegemist oli kommertsliku laste seksuaalse ärakasutamise ja lapspornograafiaga.

Nirvana esindajad lükkasid väited eelmisel kuul avaldatud avalduses ümber, öeldes, et hagi ei olnud tõsine ning on tänaseks päevaks aegunud. Süüdistuse oleks saanud Elden esitada kümne aasta jooksul, mil sai teada, et just tema on see laps, kelle fotot albumi kaanel kasutatakse.

Nii selgitasid bändi esindajad, et Spencer Elden oli teadlik juba enne 2011. aastat, et tegemist on temaga albumi kaanefotol.

"Nevermind" kaanefoto tehti 1991. aastal," seisis avalduses. "See oli maailmakuulus hiljemalt 1992. aastaks. Elden teadis juba ammu enne 2011. aastat fotost ja teadis, et tema (ja mitte keegi teine) on fotol olev beebi. Ta on aastakümneid olnud täiesti teadlik nii-öelda väidetava rikkumise faktist."