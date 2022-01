Montenegro saadab Eurovisioonile Vladana

Kuigi Montenegro võistluslugu on veel avalikustamata, peaks see õige pea kuulajateni jõudma. Laulja Vladana andis mõista, et laulu sisu on sügavamõtteline.

"Ma tean, et elus esinevad nii mustad kui ka valged klahvid ning iga päev meie elus on justkui täiesti uus laul," kirjutas Vladana sotsiaalmeedias.

"Mõistame, mida tähendab elu eest võitlemine alles siis, kui see hakkab haiget tegema ja kui ravi on ainus missioon," lisas ta.

Varem oli Vladana üritanud Montenegrot Eurovisioonil esindada kahel korral. Nii osales ta kohalikul lauluvõistlusel 2005. ja 2006. aastal. Nüüd on lõpuks kätte jõudnud aeg, mil laulja saab end terve Euroopa ees tõestada.

Seni on Vladana suurim hitt olnud lugu "Sinner City".