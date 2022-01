Swedish House Mafia loost "One" ilmus sümfooniline versioon

Swedish House Mafia liikmete Axwelli, Sebastian Ingrosso ja Steve Angello sõnul on helilooja Jacob Mühlradiga koostöö neil pikalt mõttes olnud. Mühlrad ütles, et tema eesmärgiks oli loomingus kasutada muusikapala meloodia ilusat lihtsust.

Mühleri interpretatsioon sai nimeks "One Symphony".

Swedish House Mafia teatas oma laialiminekust 2013. aastal, viis aastat hiljem tuli bänd kokku tagasi ja nende taasühinemise singel "It Gets Better" ilmus läinud aastal. 2021. aastal avaldasid nad ka The Weekndiga ühise loo "Moth To A Flame" .