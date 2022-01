Pühajärve jaanitulel esinevad Netsky, Sub Focus ja Julian Jordan

Pühajärve jaanitule üks peaesinejatest on elektroonilise muusikastiili dnb esindaja Netsky. Sama stiili viljeleb juba 2003. aastast Inglismaa tantsumuusika edetabelites figureerinud Sub Focus. Hollandist saabub festivalile Martin Garrixi mitmete tuntud hittide kaasprodutsent ja hea sõber Julian Jordan. Samuti on Pühajärve jaanitule oma tihedasse graafikusse mahutanud elektroonilise muusika tippu kuuluv Eesti DJ ja produtsent Madison Mars. Nimekirjast on puudu veel üks maailmakuulus artist, kes avalikustatakse kevadel.

Pealaval saab taas näha Cartooni ja Eesti räppmuusika esivedurit 5Miinust. Artistide nimekiri Pühajärve jaanitulel sellega ei piirdu. Kahe päeva jooksul astuvad lavale Smilers, Terminaator, Tanel Padar, Karl-Erik Taukar, Liis Lemsalu, Wateva ja Siimi. Oodata on ka mitmeid erisõusid.

Pühajärve jaanituli toimub 22. ja 23. juunil.