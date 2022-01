David Bowie muusikakataloog müüdi 250 miljoni dollari eest

Warner Chappell Musicule müüdud David Bowie kataloog hõlmab endas kuut aastakümmet ning sisaldab Bowie hitte, nagu näiteks "Heroes", "Changes", "Space Oddity", "Fame", "Let's Dance", "Rebel Rebel". Samuti 1981. aastal koostöös Queeniga sündinud lugu "Under Pressure" ja mitmed teised singlid.

Pikalt kestnud läbirääkimised lõppesid tehinguga, mille väärtus on hinnanguliselt 250 miljonit dollarit. See tähendab, et peaaegu kogu Bowie muusika kuulub nüüd Warneri süsteemi.

Eelmise aasta septembris omandas Warner õigused Bowie salvestistele aastatel 1968-2016 – sealhulgas isegi tema viimased albumid, mis algselt Sony Musicu kaudu välja anti.

"Need pole mitte ainult erakordsed laulud, vaid ka verstapostid, mis on tänapäevase muusika kulgu igaveseks muutnud," ütles Warner Chappell Musicu tegevjuht Guy Moot.

David Bowie pole ainus, kelle muusikakataloog on viimasel ajal üüratute summade eest müüdud. Alles mõni nädal tagasi teatas Bruce Springsteen, et on müünud kogu oma muusikakataloogi Sonyle 500 miljoni dollari eest.