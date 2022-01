Bondi-filmi varastatud Aston Martin leiti pärast 24 aastat üles

Sõiduki arvatav väärtus on praeguseks 25 miljoni dollari juures. Selle viimane omanik oli erakollektsionäär ja USA ärimees Anthony Pugliese, kes 80-ndate keskel New Yorgis toimunud oksjonil auto 275 000 dollariga ostis. Auto varastati Florida lennujaama angaarist 1997. aastal.

Kadunud Aston Martin DB5 leiti Art Recovery Internationali poolt, mis otsib taga kadunud väärtuslikke esemeid. Auto suudeti tuvastada selle seerianumbri järgi. Täpset masina asukohta pole veel avaldatud, ent see jääb Lähis-Ida kanti. Pole teada sedagi, kas auto praegune kasutaja on selle ajaloost teadlik. Art Recovery Internationali tegevjuht Christopher Marinello avaldas lootust, et kuulsa auto saab peagi taastada.

Aston Martini autod on pikka aega olnud Bondi-filmides sümboolsed, neist esimene ilmuski ekraanile 1964. aasta "Goldfingeris". "Skyfall" ja "Surm peab ootama" tõid ekraanile tagasi originaalse DB5 mudeli, mida populariseeris Sean Connery.