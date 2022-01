The Weeknd jagas katkendit oma uue albumi muusikast

"Dawn FM" on The Weekndi ehk Abel Tesfaye viies album ja sellel teevad kaasa Tyler, The Creator, Quincy Jones, Lil Wayne, Jim Carrey ja Oneohtrix Point Never. Album on järg muusiku 2020. aastal ilmunud plaadile "After Hours".

View this post on Instagram A post shared by The Weeknd (@theweeknd)

Jim Carrey kirjutas Twitteris, et The Weekndi uus plaat on sügav ja elegantne.

I listened to Dawn FM with my good friend Abel @theweeknd last night. It was deep and elegant and it danced me around the room. I'm thrilled to play a part in his symphony. ;^• https://t.co/FV2LoKLYVX — Jim Carrey (@JimCarrey) January 3, 2022

Möödunud aasta augustis avaldas The Weeknd albumilt "After Hours" singli "Take My Breath", lisaks tegi ta aasta jooksul koostööd mitmete artistidega: aprillis ilmus loost "Save Your Tears" remiks koos Ariana Grandega, juunis avaldas ta koos Doja Catiga loo "You Right", juulis Belly ja Young Thugiga loo "Better Believe", augustis tegi ta koostööd taas Belly ja Nasiga ning ilmus lugu "Die For It", oktoobris avaldas ta koos Swedish House Mafiaga loo "Moth To A Flame" ning novembris koos Post Malonega "One Right Now", detsembris tegi The Weeknd kaasa Aaliyah lool "Poison". The Weeknd töötab ka HBO sarja "The Idol" kallal, milles ta ise mängib ja mille kaasstsenarist ta on.