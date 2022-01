Ivo Linna: ma olen olnud innuga Eesti Raadio küljes kinni

Ivo Linna meenutas, et kutse tulla raadiosse tööle sai ta Andrus Saarelt. "Uskumatu kamp, kes mind siis tervitas," rääkis Linna oma esimesest tööpäevast. Linna arvates oli tema tööseltskond meeldivalt vabameelne. Tööle asus ta toimetaja-administraatori ametikohal.

Linna arvates oli tema esimene töökoht Eesti Raadios igati põnev ja väljakutseid täis. Kuigi ta lootis, et ehk saab mõnikord proovida ka reporteri ametit, siis seda kahjuks ei juhtunud. "Tasemevahe oli suur," ütles Linna ja viitas kolleeg Valdo Pandile. Ta meenutas, et kui Pant sai lisaks palgale honorari 994 rubla, siis Linna oma piirdus kuue rublaga.

Küll aga kutsus Linna süda aina rohkem muusika poole. Paralleelselt raadiotööga hakkas ta laulma ka varieteedes. "See isu ikka muusikat teha oli nii suur, et ma sain aru, et kahte jumalat teenida ei saa."

Kuigi suur osa Linna igapäevaelust kuulus muusikale, ei unustanud ta siiski ka raadiotööd. 1970. aastate keskpaigas alustas ta tööd televisiooni- ja raadiokommitee mittekoosseisulise autorina. Hiljem oli Linna ka Eesti Raadio estraadiorkestri pillihäälestaja.

Kõige rohkem aastaid on Linna olnud seotud mnemoturniiriga. Täpsemalt on ta selle meeskonna liige olnud 23 aastat. "Läbi mnemoturniiri ajaloo on see rekord." Ühtlasi on Ivo Linna ka miniturniiri saatejuht.

"Ma olen olnud innuga Eesti Raadio küljes kinni," ütles ta. "Soovin muidugi, et minu nii-öelda õmblus, mis on 50 aastaga mind Eesti Raadio külge õmmelnud, et see õmblus kestaks veel järgmised 50 aastat."