Tyler, The Creator plaanib muuta enda artistinime

USA räppar Tyler, The Creator on avaldanud soovi muuta enda artistinime. Nimelt plaanib laulja järgmiseid projekte läbi viia enda kodanikunime alt.

2021. aasta suvel oma kuuenda albumi "Call Me If You Get Lost" välja andnud räppar jagas intervjuus Fast Companyle oma lavanime päritolu. Selgus, et muusiku esinejanimi pärineb ajast, kui ta oli vaid 13-aastane.

Tyler, The Creator avaldas, et 13-aastaselt otsustas ta teha endale kasutaja suhtlusvõrgustikku MySpace. Küll aga ei piirdunud räppar ainult ühe kontoga, vaid tegi neid lausa kolm.

"Mul oli neid kolm. Üks konto oli sõprade jaoks, teine ​​millegi muu otstarbeks ning kolmandasse kogusin enda ideed – panin joonistusi ja fotosid ning laadisin üles heliklippe."

Kuigi artist tõdeb, et kasutajanimi oli rumal, jäi see talle külge ning toimib siiani. Nüüd aga soovib artist enda esinejanime vahetada. Täpsemalt soovib räppar kasutusele võtta enda kodanikunime Tyler Okonma.

Tyler, The Creator on oma pärisnime kasutanud ka varem, näiteks muusikavideote tiitrites. Eelmisel kuu avaldas artist oma Instagrami postituses austust lahkunud moelooja Virgil Ablohile. Postituses kirjutas muusik, et Abloh inspireeris teda rohkem oma kodanikunime kasutama.