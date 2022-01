USA laulja Halsey avaldas pikendatud versiooni oma 2021. aastal ilmunud albumist "If I Can't Have Love, I Want Power".

Albumil on nüüd lisaks 13 algsele loole kaks versiooni loost "Nightmare" ning lugu "People Disappear Here".

Halsey neljanda stuudioalbumi "If I Can't Have Love, I Want Power" produtseeris Nine Inch Nailsist välja kasvanud ja Oscari-võitjatest duo Trent Reznor ja Atticus Ross.