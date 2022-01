Sigrid ja Griff avaldasid lõigu enda peagi ilmuvast singlist "Head On Fire"

Griff avalikustas klipi uuest loost enda TikToki kontol. Video alguses on teadaanne, et nii temal kui ka Sigridil on edastada tähtis sõnum. "Me kirjutasime laulu pealkirjaga "Head On Fire,"" oli videos kirjas.

Videol lamavad mõlemad artistid maas ning taustaks kõlab nende ühine singel.

Lisaks TikToki videole postitas Griff Twitterisse lühikese klipi sellest, kuidas nad üheskoos enda uut lugu klaveril mängivad.

WERE PUTTING OUT A SONG TOGETHER its called Head on Fire ‍♀️and we love it and it's coming out but you must presave it https://t.co/x0RUvmpfzV

G&S xx @thisissigrid pic.twitter.com/ig3cIlPXU5