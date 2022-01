Ricky Gervais' sarja "After Life" kolmandast hooajast ilmus treiler

Sarja "After Life" tegevuspaigaks on väike väljamõeldud linnake Tambury ja see räägib kohaliku ajalehe ajakirjanikust Tonyst (Ricky Gervais), kelle elu pöördub pea peale pärast seda, kui ta naine vähki sureb. Leinas mõistab ta, et teistele inimestele rõõmu pakkumine annab talle endale lootuse ja põhjuse elamiseks.

Elulises sarjas mängivad Gervais' kõrval Ashley Jensen, Penelope Wilton, Tom Basden, Tony Way jt. Kolmanda hooaja külalisnäitlejad on Tim Key, Dave Hill, Wendy Albiston, Ricky Grover, Ben Hull, Cole Anderson-James ja Kate Robbins.

Sarja "After Life" kolmas hooaeg linastub Netflixis 14. jaanuaril.