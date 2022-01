Johanna Tenso: "Nagu merelaine" on kõige parem Eurovisiooni lugu

Muusika ei ole Kristjan ega Johanna Tensole võõras. Lisaks muude tegevuste kõrvalt võib Kristjanit mängimas näha ansamblites Kenors, Seltskond Pargis ning The Boondocks. Õde Johanna juhib aga Raadio 2 muusikasaadet "Soulmate".

Saatesse valisid kumbki välja neli muusikapala, mida nii õde kui ka vend enda elus oluliseks peavad.

Johanna tõdes, et nelja loo valimine ei osutunud ülemäära keeruliseks. Nii kõlasid saates muusikapalad, mis talle hetkel meeldivad või on elu jooksul olulise tähenduse omandanud. Kristjan otsustas oma valiku langetada rohkem artistidest lähtuvalt.

Nii õde kui ka vend tõdesid, et laste muusikamaitset on palju mõjutanud nende isa. "Me isegi mängime plaate koos," ütles Johanna. Küll aga on isa muusikamaitse kohati teistsugune kui noortel.

Johanna meenutas, et tema eredaim mälestus muusikaga seondub just isa ning pikkade autosõitudega. Autos olid kindlad plaadid, mida lapsed alati meelsasti kuuasid. Üheks albumiks oli ka artisti Becki tol ajal ilmunud albumid. Nii kõlas ka saates esimesena Becki lugu "Loser".

Vend Kristjan alustas enda soovinimekirja Roy Ayersi singliga "I am your mind". "Ma mingi hetk ainult seda lugu kuulasingi," rääkis Kristjan Tenso. "Seda laulu on võimatu kuulata nii, et sul ei ole mõnus olla."

Venna iseloomustusega nõustus ka õde Johanna. Loo teeb kindlasti eriliseks ka asjaolu, et mõlemal on õnnestunud Roy Ayersi kontserdil käia.

Kui enne mainisid õde ja vend, et nende muusikamaitset on mõjutanud isa, ei jää ka ema roll kaugele kõrvale. Kuna Johanna ja Kristjani ema töötas raamatukogus, veetsid lapsed palju aega just seal. Küll aga oli nende ema suur Eurovisiooni lauluvõistluse austaja, mistõttu kuulasid ka Johanna ja Kristjan palju konkursi võistluslugusid. Nii tõdes Johanna, et Silvi Vraidi "Nagu merelaine" on tema kõigi aegade lemmikuim Eurovisiooni võistluslugu.

Küll aga tõdesid õde ja vend, et Eurovisiooni vaatamine on jäänud minevikku. "See on täiega alla käinud," ütles Johanna.

Kristjan Tenso tõdes, et koristamist ei pea ta enda lemmiktegevuseks. Küll aga aitab selle üle elada samal ajal laulu "I'm doing fine" kuulamine. "Kui ma tahan hästi tunda ja kiiresti koristada, siis ma panen selle," ütles Kristjan.

"Kasutasin võimalust, et midagi käredamat ka panna," tõdes Johanna Tenso, kes muidu mängib enda saates "Soulmate" ette peamiselt souli sugemetega muusikat. "See on üks nendest lugudest, mida mulle meeldib mängida pidudel," iseloomustas ta ansambli Liquid Liquid lugu "Optimo".

Džässmuusikat peab Kristjan Tenso enda muusikukarjääri kujunemisel oluliseks. Lugu "Space is the place" on Kristjani arvates Sun Ra loomingus mõnevõrra teistsugune. Nii leiab ta, et selles loos on peidus nii artisti varasemale loomingule viitavaid nüansse, ent samas peidab see endas ka rohkelt eksperimentaalset muusikat. "See on parim näide džässist minu arust," ütles Kristjan Tenso.

Kui õde Johanna keerutab peamiselt plaate, on vend Kristjan leidnud oma tee pillimängus. Nii mängib Kristjan näiteks trumme ja klahvpille. Kaasa teeb vend bändides, nagu näiteks Seltskond Pargis ja The Boondocks.

Küll aga ei piirdu Johanna töö ainult muusikaga. Nii otsustas ta möödunud aasta jõulude ajal seada enda sammud Hamburgi ning müüs sealsel jõuluturul glögi. Saksamaal olles avastas Johanna enda jaoks ka muusik Oliver Malcomi.

"Mulle meeldib see energia," iseloomustas Johanna Oliver Malcomi lugu "Runaway". Samuti leidis Johanna, et Malcomi näol on tegemist väga paljutõotava artistiga.

Saate lõpetas Kristjan Tenso valitud lugu "Tong Poo". Loo teeb Kristjani sõnul eriliseks selle kõla.