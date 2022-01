Doktor Anneli Talvik: uuel aastal tasub mõelda, kuidas homme parem olla

"Soovitan pidevalt ja eriti uue aasta alguses mõelda sellele, kuidas olla homme parem. Minu meelest peaks inimene elama nii, et ta tahaks kogu aeg natuke parem olla kui eile. Ükskõik, mida see puudutab," rääkis Anneli Talvik "Vikerhommikus".

Hea oleks oma elu ette kujutada mõne aasta pärast - kas see võiks olla kuidagi tervislikum, targem, võiks seal olla rohkem rõõmu või lahkust. "Noored ja keskeas inimesed tervise peale eriti ei mõtle, aga kui räägin mõne eakama inimesega, siis öeldakse, et tervis on elus kõige tähtsam," sõnas Talvik. Kui toredad plaanid lähitulevikuks on välja mõeldud, tuleks endalt küsida, kas ka tervis on piisavalt hea, et neid unistusi mingil päeval nautida. "Soovitan uue aasta lubaduste puhul mitte minna liinile, et minust saab sale, noor ja tark inimene, vaid mõelda, mida saaks regulaarselt iga päev teha," ütles arst. Need võivad olla päris pisikesed asjad, näiteks igapäevane klaasitäie vee joomine, mis Talviku sõnul tervisele väga kasulik on.

Väikesed sammud aitavadki tekitada õnnestumise tunnet. "Tuleks mõelda mitte selle peale, kui raske on saapaid jalga panna, vaid sellele, kui hea tunne on õues olla. Isegi kui oled läinud kümneks minutiks, saad tekitada endale natukene õnnestumise tunnet. Ja siis mõelda, et kas võiks seda homme jälle teha," ütles Talvik.

Arsti sõnul on paljud kaotanud koroonaaja tõttu rõõmu ja lootuse elu suhtes. "Inimesed on muserdatud ja vaibunud tubasesse ellu. Elus peab olema rõõmu, sest see täidab südame tundega, et jõuad kõiki asju teha - see rõõm on kuskile ära kadunud ja võib-olla sellepärast, et inimesed on kaotanud võimaluse rõõmu väljapoolt sisse tuua," rääkis Talvik. Võidus on tema sõnul inimesed, kes on kogu aeg lähtunud sellest, et rõõm algab neist endist. "Kui tahate sel aastal paremad inimesed olla, siis võtke omale eesmärk öelda ainult häid sõnu."