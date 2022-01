Laulja Janet Jacksoni eluloofilm sai treileri

Uues filmi tutvustavas videoklipis näeb katkendeid intervjuudest Missy Elliotti, Mariah Carey, Q-Tipi, Janelle Monae'i, Teyana Taylori, Tyler Perry ja teistega.

✨Happy New Year! It's the moment we've all been waiting for - night one of #JanetJacksonDoc premieres Friday, January 28th at 8/7c.✨@janetjackson @aetv pic.twitter.com/u8HtKs3edO