Daniel Craig pälvis Inglise kuningannalt sama autasu kui James Bond

Kuninganna autasustas Craigi oma iga-aastaste uusaastaauhindade osana. CMG antakse tavaliselt Briti kodanikele, kes töötavad välisteenistuse ohvitseride ja diplomaatidena, kuid Craigi puhul pälvis ta au oma teenete eest filmi- ja teatrivaldkonnas, vahendab Consequence.

James Bondi universumis anti sama orden Briti superspioonile Ian Flemmingi 1954. aasta raamatus "Elad vaid kaks korda" ("You Only Live Twice"). Craig ja Bond jagavad ka Briti kuningliku mereväe aukomandöri tiitlit.

2021. aasta esilinastunud Bondi-film "Surm peab ootama" ("No Time to Die") jäi Craigi viimaseks, järgmisena astub ta üles filmi "Nugade peal" ("Knives Out") järjefilmis.

Lisaks Craigile pälvisid 2022. aasta autasud ka Elton Johni kauaaegne kaastöötaja Bernie Taupin ja Spice Girlsi Mel B.