Eleryn Tiit uue aasta lubadustest: tahaks rohkem rõhku panna endale

2021. aasta Raadio 2 aastahiti auhinnagalat juhtisid Eleryn Tiit ja Kristel Aaslaid.

Eleryn Tiit tõdes, et kuigi varem on ta kokku puutunud õhtute juhtimisega, astus ta saatejuhi rollis üles esimest korda. "Ma olen paar korda elus teinud õhtu juhtimist," rääkis Tiit.

Möödunud aastale tagasi vaadates leidsid nii Kristel Aaslaid kui ka Eleryn Tiit, et aasta möödus nii tõusude kui ka mõõnadega. Küll aga leidis Tiit, et aasta pakkus talle uusi väljakutseid, mille üle on ta siiralt õnnelik. Nii ilmus Tiidul kolm uut lugu ning algust tehti ka oma raadiosaatega "Naistesaun".

"Mingit jama ma uude aastasse kaasa ei võta," ütles Eleryn Tiit ning sama tõdes ka Kristel Aaslaid.

2022. aastal lubab Eleryn Tiit enda eest rohkem hoolitseda. "Tahaks enda eest hoolitseda. Tahaks enda vaimse tervise eest hoolitseda. Tahaks rohkem rõhku panna endale ja tegelikult tahaks lugusid kirjutada."

Kristel Aaslaid tõdes, et tema uue aasta lubadusi ei anna. "Mina ei luba midagi. Mina lihtsalt teen," ütles Aaslaid.