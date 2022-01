Noep enda viimasest albumist: see on olnud pigem kunstiprojekt

Artist tõdes, et tema viimase albumi "No Man Is An Island" tagasiside on olnud positiivne. Kõpper sõnas, et kuigi albumilt pärinevad lood edetabelite tippe ei valluta, ei olnud see ka tema esialgne plaan. "See ongi olnud pigem kunstiprojekt."

Noepi sõnul oli viimane album talvine ja sünge ning seetõttu soovib oma järgmise plaadi luua märksa lõbusama. "Järgmine asi võiks olla rohkem suvisem," tõdes ta.

Noep leidis, et lisaks albumitele saab aastast kaasa võtta ka olulisi õppetunde. Küll aga ei osanud ta Raadio 2 hommikuprogrammile antud intervjuus ühtegi õppetundi välja tuua.

2021. aasta Raadio 2 aastahiti edetabelis jõudis Noep 14. kohale. Ka varem pole artistil õnnestunud aastahitti võita.