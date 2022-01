Fännid ja kolleegid leinavad Betty White'i: milline erakordne elu!

Betty White'i karjäär kestis kaheksa aastakümmet. Tema üks kuulsamaid ülesastumisi leidis aset seriaalis "Kullakesed".

17. jaanuaril oleks White tähistanud oma 100. sünnipäeva.

Näitleja Ryan Reynoldsil oli au Whitega mängida filmis "Ettepanek". Oma Twitteri kontol meenutas Reynolds White'i.

"Maailm näeb praegu teistsugune välja. Betty White oskas suurepäraselt ootusi trotsida. Kuigi ta suutis elada vanaks, siis mitte piisavalt. Jääme sind igatsema, Betty. Nüüd sa tead saladust," kirjutas Reynolds.

Betty White'i meenutas ka USA president Joe Biden.

"Betty White tõi naeratuse ameeriklaste huultele. Ta on kultuuriikoon, keda igatsetakse väga. Jill ja mina mõtleme tema perele ja kõigile neile, kes teda sel aastavahetusel armastasid," sõnas Biden.

Ka koomik Seth Meyers meenutas Twitteris Betty White'i heade sõnadega.

"Puhka rahus Betty White. Ainuke SNL-i saatejuht, keda ma nägin, kellele aplodeeriti seistes. See oli pidu, kus White tellis endale viina ja hotdogi ning viibis seal kuni selle lõpuni."

Saatejuht Ellen DeGeneres on tänulik aja eest, mil sai tunda Betty White'i.

"Milline erakordne elu. Olen tänulik iga sekundi eest, mille sain Betty White'iga veeta. Saadan armastust tema peresõpradele ja meile kõigile."