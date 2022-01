Kadri Voorand kutsub muusikasõpru tee- ja helirännakule

Muusik Kadri Voorand on koos terapeut Ingrid Joya Tsireliga ette võtnud midagi erilist hingele. Nii kutsuvad nad 6. jaanuaril pühadesaginast lõõgastumiseks ning uute sihtide seadmiseks Raplamaale, Adilasse tee- ja helirännakule.

Kadri Voorand loob kolmeks tunniks katkematu muusikamaailma, Joya toetab seda kosutava taimetee ja hetkes olemise juhtmõtetega.

Ingrid Joya Tsirel on hinnatud loodusterapeut, holistilise toitumise- ja enesearengunõustaja ning erinevate hingesündmuste läbiviija.

Õhtu käigus nauditakse tassikest teed ning head tuju loovat helikümblust, minemaks mõtetes sinna, kuhu iganes hing ihkab. Tee- ja helirännakul luuakse helisid, rütme, laule ja meloodiaid, mis inspireerivad vaatama enda sisse, lihtsalt olema ja unistama. Olgu see või suisa mitte midagi tegemise kunst.

"Kas ma olen endas kindel? Aga kui ei ole? Kes otsustab, mis on normaalne? Olen ise enda elu filmirežissöör ja peategelane, kangelane ning sündmuste juht. Mina otsustan. Mitte alati ei tule mulle selline mõte pähe. Aga olen säärase äratundmiseni jõudnud aina enam," rääkis Voorand ja lisas, et teatud tüüpi helide või muusika keskel viibimine võib inimesele olla abiks.

"Olen vahel istunud klaveri taha ja mänginud selliseid kõlasid, mis aitavad. Jään mingit laulu fraasi kordama ja laiendama, kui on selgunud, et selle sõnas või harmoonias peitub tugev tunne. Laulan ja mängin, vahel klahvid juba pisaratest märjad. Vahel naerdes kõvahäälselt. Lool ei ole algust ega lõppu, on lihtsalt kulgemine."

Voorandi sõnul annavad sellised tunded talle vabadust ning ta soovib seda ka teistega jagada.

Terapeut Joya sõnul saab õhtu alguse tassikese tseremoniaalse taimeteega ning kohaolu praktikaga. "Toetan rännakut omalt poolt südamest tulevate mõtete ja sõnadega. Kostitame inimesi rõõmu, lihtsuse ja rahuga. Sellel õhtul ei pea millestki aru saama, plaksutama ja isegi mitte istuma. Saad mugavalt lösutada või pikutada, möödunud möllu endast läbi lasta ja oma mõtteid lennutada," ütles Ingrid Joya Tsirel.