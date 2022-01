Justin Bieberi lugu "Peaches" püstitas uue Grammy rekordi

Justin Bieberi lugu "Peaches" kandideerib 2022. aasta Grammyde auhinnagalal parima loo nimekirjas.

Loo "Peaches" kirjutamise juures osales 11 inimest, mistõttu purustas see Grammyde rekordi kui enim laulukirjutajaid kaasanud singel. Varem kuulus saavutus Beyoncé'le laulu "Black Parade" eest, mille valmimisel andsid enda panuse üheksa kaasautorit.

Lisaks Justin Bieberile olid laulu kirjutamisel abiks Ashton Simmonds, Giveon Evans, Bernard Harvey, Luis Martinez, Jr., Andrew Wotman, Louis Bell, Matthew, Sean Leon, Felisha King-Harvey, Aaron Simmonds ja Keavan Yazdani.

Grammy auhindade jagamise alguskümnenditel oli tavapärane, et aasta laulu kandidaatideks valiti lood, mis olid kirjutatud maksimaalselt kolme laulukirjutaja abil. Tänapäeval on see dramaatiliselt muutunud, kuna populaarseks on saanud ka rohkemate laulukirjutajate kaasamine.

2022. aasta Grammyde võitjad kuulutatakse välja 31. jaanuaril 2022.