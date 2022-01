Nublu ja Mikael Gabriel andsid välja uue singli "Vihje"

Uue loo "Vihje" kirjutamist alustasid Nublu ja Mikael Gabriel 2020. aasta suvel. Samal ajal valmis ka nende esimene ühine singel "Universum". Singli muusikavideo on filmitud Lapimaal.

"Väljas oli väga palav, viie-kuuekesi stuudioruumis veel palavam. Et kogu projekti keskmist temperatuuri natuke tasakaalustada, mõtlesime video Lapimaal filmida. Juhtumisi saigi meie autol kuskil Muonio ja Levi kohal aku tühjaks ja pidime korra all käima. Kõike, mis seal juhtus, võite videost näha," rääkis Nublu.

Mikael Gabriel on pikka aega olnud Nublu stiili austaja ja tal on hea meel, et neist on muusikat tehes head sõbrad saanud. "Lahe, et saame jätkata eelmisel aastal alanud koostööd ja kirjutada koos muusikat, mis ületab riigipiire ning on inspireeritud meie mõlema juurtest."

"Vihje" muusikavideo autor on taas režissöör-kunstnik-lavastaja Marta Vaarik, kes lõi ka "Universumi" muusikavideole võimsa visuaali.

"Sellesse videosse on pandud isegi liiga palju energiat, verd ja higi," naeris režissöör Marta Vaarik. "Sellest materjalist saaks lühifilmi teha. Protsess toimus tiimi jaoks väga ekstreemsetes tingimustes, aga saime väga hästi hakkama ning tõime koju palju ilusaid ja lõbusaid kaadreid."

"Loo nimi on "Vihje" ning videosse on peidetud neid hulgi! Tsitaadid, kujundid ja metafoorid. Otsi ja sa leiad! Jõuludest on saanud ahne kaupmehe kapitalistlik sündmus ja mitte enam armsalt koos olemise aeg," lisas Vaarik.

