ETV2 pakub aastavahetusel suurejoonelisi muusikaelamusi

Koit Toome, Uku Suviste, Jaagup Tuisk. Kaunid laulud üheskoos: 31.12 kell 20.00

Koit Toome, Uku Suviste ja Jaagup Tuisk ühendavad oma muusikalised jõud ning toovad rahvani pühademeeleolu koos parima muusikaga. Erikülalisena astub üles käesoleva hooaja superstaarisaatest tuntuks saanud noor laulja Ingmar Erik Kiviloo.

Kolm tenorit. Caracallast maailmale: 31.12 kell 20.55

Maailmakuulsad tenorid Luciano Pavarotti, Placido Domingo ja Jose Carreras andsid 30 aastat tagasi Roomas ülimenuka ühise kontserdi, mille ülekannet jälgis 1,6 miljonit inimest üle terve maakera. Filmis meenutavad korraldajad kontserdi sünnilugu ja selle eredamaid hetki. Seni avaldamata videokaadrid lava tagant heidavad uut valgust ühele 20. sajandi kuulsaimale muusikasündmusele, kuuleme kolme staari omavahelistest suhetest, sõprusest ja rivaalitsemisest.

Adele. Ainult ühel õhtul: 31.12 kell 22.25

Popmuusika supertäht Adele esitab kuueaastase pausi järel uusi lugusid ja vanu lemmikuid. Lisaks kuuleme Oprah Winfrey eksklusiivintervjuud lauljannaga tema uuest albumist, lugudest laulude taga, elust pärast lahutust, kaalulangetamisest ja poja kasvatamisest.

Alicia Keys LA-s aastavahetusel 2020: 31.12 südaööl

Alicia Keys on üks meie aja võimsamaid ja ainulaadsemaid artiste. Ta on müünud 50 miljonit albumit ja teeninud 15 Grammy auhinda. Tema muusika, mis on segu soul'ist, gospelist, R&B'st ja hiphopist, kõlab Los Angelese Ace Hotel Theatre'is vaheldumisi jutuvestmisega. Alicia Keys on põlvkondade ja žanrite ülene artist ning tutvustab nüüd juba oma seitsmendat stuudioalbumit.

Avicii. Mälestades Tim Berglingi: 1.01 kell 03.05

Üheksa lauljat esitavad Avicii kuulsamaid palu. Aloe Blacc, Adam Lambert, Alex Ebert, Rita Ora, Joe Janiak ja teised tulid kokku Stockholmis Friends Arenal, et teavitada maailma vaimse tervise probleemidest. Esimest korda mängiti Avicii loomingut nii paljude esitajate osavõtul.

Andrea Bocelli: Armastus Portofinos: 1.01 kell 22.25

Maailma kõige armastatum tenor maailma kõige romantilisemate lauludega maailma kõige kaunimal areenil. Kontserdil Itaalia maalilises Portofino sadamas esitab Andrea Bocelli kuulsaid armastuslaule, toeks säravate talentide ansambel: Caroline Campbell (viiul), Helene Fischer ja Brasiilia staar Sandy (vokaal), Chris Botti (trompet) ja ka Bocelli kihlatu Veronica Berti (vokaal).