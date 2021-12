Esimese R2 auhinna pälvinud Jüri Pootsmann: olen siiralt väga õnnelik

Jüri Pootsmanni sõnul möödus aasta 2021 kiiresti. Lõppevast aastast jäid lauljale enim meelde Eesti Laulu konkurss, soe suvi ning loo "Ümber sõrme" ilmumine.

Aasta lõpetab aga Pootsmannile esimest korda antud R2 Aastahiti auhind. Täpsemalt jõudis Pootsmann Raadio 2 Aastahiti edetabelis kolmandale kohale oma lauluga "Magus melanhoolia". "Olen siiralt väga õnnelik," lausus laulja.

Lugude kirjutamise juures peab Jüri Pootsmann oluliseks, et ta tunneks, et teeb õiget asja. "See oluline fakt minu jaoks on see, et keemia oleks olemas algselt selle loo kirjutamise juures."

Pootsmann meenutas, et 2021. aasta oli laulukirjutamises edukas ning loodab, et see hoog ka järgmisel aastal jätkub.

Tulevikus soovib laulja välja tulla enda albumi või EP-ga, ent ei oska veel täpselt öelda, mis kujul see ilmavalgust nägema peaks. "Ma arvan, et uuel aastal tahaks anda mingisuguse kogumiku välja," rääkis Pootsmann ja lisas, et tema viimasest albumist on möödas juba päris palju aega.

Aastavahetuse eel tõdes Jüri Pootsmann, et ta ei ole kunagi olnud suur lubaduste ja eesmärkide püstitaja. Küll aga leiab laulja, et järgmisel aastal proovib ta vähem tegeleda sellega, mis talle rõõmu ei valmista.