"Rahva oma kaitse" viis Robini ja Rufuse Kadriorgu jalutama

Robin ja Rufus olid loomulikult jalutuskäigul kaasas ning nende jaoks oli väikeses vabaõhu raamatukogus kaetud ka laud.

Kadri Tikerpuu ja Evelin Võigemast võõrustasid samas Juurt ja Kivirähki sooja tee ja sibulapirukaga.

"Rahva oma kaitse" aastavahetuse eri Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Pärast pikemat jalutuskäiku tuli neljajalgsete soovil siirduda Vesivärava kohvikusse pidusöögile. Meeste sõnul polekski see võib-olla nende esimene sihtpunkt olnud, kuid koerad on juba nii programmeeritud, et alati tuleb minna just Vesivärava kohvikusse. "Me ise oleks tahtnud minna võib-olla Gloriasse," sõnas Kivirähk.