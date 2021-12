R2 Aastahiti võitja 5Miinust: meil on uued eesmärgid

Raadio 2 Aastahiti tiitliga pärjati tänavu ansambel 5Miinust looga "Kopterid". Bänd tõdes, et auhinna pälvimine on neile suur tunnustus, kuid tunnevad, et ansambel peab pidevalt arenema. Seetõttu katsetavad nad erinevaid muusikastiile.

Raadio 2 Aastahiti tiitli pälvimine oli 5Miinuse sõnul suur tunnustus. "Me väga palju ei oodanud, aga lõpuks on väga-väga hea meel selle üle."

5Miinuse liikmed tõdesid, et muusikat annab teha mitmel erineval viisil. Näiteks saab luua muusikat lähtudes sellest, et see kõnetaks publikut ning meeldiks kriitikutele. Küll aga leiab bänd, et põhiline on siiski, et muusika, mida nad loovad, meeldiks kõige enam selle tegijatele.

"Ikkagi ise oled 100 protsenti selle asjaga rahul," rääkis bändiliige Pavel Botšarov ja lisas, et oluline pole ka trendide järgimine.

Küll aga tõdevad liikmed, et bänd peab olema pidevas arengus. "Meil on uued eesmärgid," ütles bänd. Seda on märgata ka 5Miinuse lugudest, sest katsetatud on erinevaid muusikastiile. "Peame muutuma, peame edasi liikuma, peame uusi asju proovima."

Bändi sõnul on kõige paremad komplimendid saadud inimestelt, kes soovivad vana bändi ja selle muusikat tagasi. "See näitabki seda, et bänd areneb ja vana muusikat sa ei saa tagasi, sest bänd peab minema edasi."

5Miinust tõdes, et oma muusikakarjääri jooksul on neil esinenud ka eksimusi. "Me oleme andnud välja asju, millega me tagantjärgi ei ole uhked, aga see käib asja juurde." Nii tõid liikmed näite loost "Jaanid", mis on nüüdseks Youtube'ist kustutatud.

Küll aga ei lase liikmed ennast negatiivsetest emotsioonidest häirida ning leiavad, et see kõik käib nende töö juurde.