Wateva tegi remiksi Trad.Attacki! loost "Sõit"

31. detsembril ilmus kolmas singel Trad.Attacki! veebruarikuus ilmuvalt albumilt "Remixed". Loo "Sõidu" remiksimise võttis ette eesti elektroonilise muusika duo Wateva.

"Täitsa ausalt öeldes viis meid Watevaga kokku endine Eesti Laulu peaprodutsent Mart Normet," kirjeldas koostöö algust bändi kitarrist Jalmar Vabarna. "Wateva tume ja tõsine joon on äge ja me ei pidanud remiksi kuulates pettuma, see kõik on seal olemas."

"Oleme alati Trad.Attack!ile kaasa elanud nende rahvusvahelise karjääri osas ning hea meel oli teha koostööd remikside projekti raames, kus lisaks eesti tegijatele ka välismaiseid remiksijaid," kommenteeris koostööd Hugo Martin Maasikas.

Trad.Attack! avaldab remikside albumi juba veebruaris 2022, kus teeb kaasa diskoreid üle maailma, sh Hiinast, Prantsusmaalt, Saksamaalt ja Tšehhist.

Albumi esimene singel sündis koostöös eesti artisti Nighteyesiga. Koos avaldati töötlus Trad.Attacki! ühest edukamast loost "Pass-pass".

Kuula Wateva remiksi Trad.Attacki! loost "Sõit" siit: