Laulja Sigrid jagas klippi uuest loost "It Gets Dark"

Norrast pärit laulja ja laulukirjutaja Sigrid jagas sotsiaalmeedias lühikest lõiku tema veel ilmumata laulust "It Gets Dark".

30. detsembril postitas Sigrid enda Instagrami kontole lühikese videokokkuvõtte lõppevast aastast. Taustal mängib aga tema veel ilmumata lugu "It Gets Dark".

Videole kirjutas lauljanna juurde, et lõppev aasta on olnud täis häid hetki, kuid lubas, et järgmine aasta toob rohkem üllatusi.

"Järgmine aasta on veelgi parem. Meil on tulemas mõned väga erilised asjad. Kohtumiseni 2022. aastal," kirjutas Sigrid.

Varem on Sigrid intervjuudes maininud, et ta on suur rokkmuusika austaja ning loodab, et seda on kuulda ka tema tulevastes lugudes.

2021. aasta oktoobris avaldas Sigrid enda sotsiaalmeedias foto, kus töötab uue muusika kallal koos ansambliga Bring Me The Horizon.