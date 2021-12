Madonna süüdistab räppar Tory Lanezt plagiaadis

Laulja Madonna süüdistab kanada räpparit Tory Lanezt plagiaadis, sest Lanezi viimane singel "Pluto's Last Comet" on äravahetamiseni sarnane Madonna 1985. aasta looga "Into The Groove".

Lugu "Pluto's Last Comet" on pärit Lanezi kuuendalt albumilt "Alone At Prom", mis on tugevalt inspireeritud 1980. aastate popmuusika suurkujudest. Madonna 1985. aasta kirjutatud lugu "Into The Groove" pärineb filmist "Desperately Seeking Susan".

Madonna jättis süüdistava kommentaari Lanezi Instagrami postituse alla, väites, et Lanez kasutas lugu "Into The Groove" ilma lauljanna loata. Räppar Lanez pole Madonna kommentaarile vastanud.

Intervjuus Rolling Stonesile teatas Madonna, et ta on väsinud sellest, et teda pidevalt ära kasutatakse.

Võrdle Madonna lugu "Into The Groove" ning Tory Lanezi singlit "Pluto's Last Comet":