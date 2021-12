Henrik Kalmet: nalja tohib teha, kui nali on heatahtlik

Henrik Kalmeti sõnul otsivad paljud inimesed aasta lõppedes nii ilusaid kui ka vähem ilusaid mälestusi. Küll aga lõpetatakse tema sõnul aasta kokkuvõte tihti lootusega, et järgmine aasta tuleks parem. Kalmeti arvates tahavadki inimesed meenutada ka midagi koledat, sest siis on põhjust järgmine aasta takistusi ületada.

Lõppev aasta tõi kaasa endaga nii positiivseid kui ka negatiivseid uudiseid. Koomiku Henrik Kalmeti arvates pakub naljale alust mitmesugused uudised, nende seas ka negatiivsed. Küll aga leiab Kalmet, et naljal on omad piirid ning seda tohib teha juhul, kui nali on heatahtlik. "Nalja tohib teha, kui nali on heatahtlik." Muidugi tõdes Kalmet, et kui nali täidab enda peamist ülesannet – olla naljakas – siis võib jääda problemaatiline taust, mille üle nalja heidetakse, tagaplaanile.

Küll aga leiab Kalmet, et tänapäeval kardavad inimesed ka kriitikat, mistõttu on talle jäänud mulje, et inimesed peituvad justkui koobastesse ning ei lase ennast välismaailmast mõjutada. Seda peab aga Kalmet valeks ning talle on jäänud ettekujutus, et aastatega on hakatud inimesi aina enam hoidma negatiivse informatsiooni eest.

Kalmeti sõnul peaksid inimesed rohkem mõistma ühiskonnaelu probleeme. "Mingid asjad kaotavad väga kiirelt oma tähendust," ütles ta ja lisas, et kui inimesed ei tunneta probleemi otsest mõju, ei hooma nad ka selle tähendust.

Henrik Kalmeti arvates peaksid inimesed olema enda suhtes leebemad ning ei tohiks ehitada liiga suuri illusioone. Samuti tõdes näitleja, et ka lubaduste purunemistest ning läbikukkumistest on palju õppida.