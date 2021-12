Dwayne Johnson kinnitas, et ta uues "Kiirete ja vihaste" filmis kaasa ei tee

Ehkki Johnson ütles juba augustis, et ta "Kiirete ja vihaste" filmi ei naase, esitas Diesel novembris läbi Instagrami Johnsonile kutse, paludes tal taas salaagent Lucas Hobbsi rolli täita.

Johnson kritiseeris aga Dieseli kutset sotsiaalmeedias, sest nad olid juba privaatselt kokkuleppele jõudnud, et ta uues filmis ei mängi. "Ütlesin Dieselile otse, et ma ei mängi uues filmis, ent ma toetan alati selle näitlejaid ja tahan, et film oleks edukas," sõnas Johnson. Dieseli sotsiaalmeediapostitust pidas ta aga manipuleerivaks, sest Diesel tõi Johnsoni filmis osalemise argumendiks selle, kuidas ta lapsed Johnsonit ülistavad, ja ka Paul Walkeri surma.

Johnson liitus "Kiirete ja vihaste" frantsiisiga 2011. aastal.

"Kiirete ja vihaste" kümnenda filmi lavastab taaskord Justin Lin. Samuti naasevad ekraanidele Vin Diesel, Sung Kang, Nathalie Emmanuel, Michelle Rodriguez, Ludacris ja mitmed teised filmisarja pikaajalised tegelased. Filmi kümnes osa jõuab kinodesse eeldatavalt 19. mail 2023.