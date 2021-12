Täna selgub Raadio 2 Aastahitt | Jälgi edetabelit!

Eesti parimad

11. Shanon - "Paar tundi veel"

12. 5Miinust - "Gloria"

13. Liis Lemsalu - "Magusvalus"

14. Noep - "Head Out Of The Water"

15. Cartoon x Nublu x Gameboy Tetris - "Biology"

16. Noep - "Kids" (ft. Emily Roberts)

17. Reket - "Kirsikivi"

18. Gameboy Tetris - "Incognito"

19. 5Miinust - "Buffalo"

20. Pluuto - "Deja vu"

21. Nublu & Whogaux - "Uputada mere"

22. Daniel Levi - "Jasmine"

23. Jüri Pootsmann - "Ümber sõrme"

24. Noep - "No Man Is An Island"

25. Heleza - "6"

26. Vanilla Ninja - "No Regrets"

27. Gram-Of-Fun - "Lost In a Dance"

28. Elina Born - "Linnuteid"

29. Küberünnak & Karmo - "Valge Nissan"

30. Maian ft. Kohver - "Fuego"

31. Rita Ray - "Love Ain't the Same"

32. Kosmikud - "Tantsin kaua tantsin"

33. Puuluup - "Viimane suusataja"

34. Clicherik & Mäx - "Eufooria"

35. Rita Ray - "No Greater Love"

36. Duo Ruut - "Tuulte sõnad" (Noep remix)

37. Reket - "Eikellegi ma"

38. Säm - "Sa ei tea mitte kedagi"

39. Heleza - "Üksinda koos"

40. Redel - "Tartu"

Välismaa parimad

11. Ed Sheeran - "Shivers"

12. Olivia Rodrigo - "Good 4 u"

13. BTS - "Butter"

14. Glass Animals - "Heat Waves"

15. Coldplay - "Higher Power"

16. Lil Nas X - "Montero (Call Me By Your Name)"

17. Justin Bieber - "Peaches"

18. The Kid LaRoi & Justin Bieber - "Stay"

19. Olivia Rodrigo - "Driver's licence"

20. Doja Cat ft. SZA - "Kiss Me More"

21. Lil Nas X ft. Jack Harlow - "Industry Baby"

22. The Weeknd - "Take My Breath"

23. Lil Nas X - "That's What I Want"

24. Foo Fighters - "No Son Of Mine"

25. Daði Freyr (Daði & Gagnamagnið) - "10 Years"

26. Cardi B - "Up"

27. Shouse - "Love Tonight"

28. Miley Cyrus ft. Dua Lipa - "Prisoner"

29. Martin Garrix ft. Bono & The Edge - "We Are The People"

30. Camila Cabello - "Don't Go Yet"

31. Olivia Rodrigo - "Deja Vu"

32. bbno$ - "Edamame" (ft. Rich Brian)

33. CKay - "Love Nwantiti (ah ah ah)"

34. Lana Del Rey - "Arcadia"

35. Masked Wolf - "Astronaut In The Ocean"

36. Jungle - "Keep Moving"

37. Beyonce - "Be Alive"

38. HVME & Travis Scott - "Goosebumps" (remix)

39. London Grammar - "How Does It Feel"

40. Oliver Tree - "Life Goes On"

Kell 19 algab Kultuurikatlas otsesaade, mida saab jälgida Raadio 2 eetris ja videopildis Inspira telekanalil ja ERR Menu portaalis.

Aastahitt 2021 galal astuvad üles lõppeva muusika-aasta silmapaistvad kodumaised artistid, sündmust juhivad R2 "Naistesauna" saatejuhid Kristel Aaslaid ja Eleryn Tiit.

Raadio 2 Aastahitt 2021 tiitlit püüavad:

1. 5Miinust "Koptereid"

2. Andrei Zevakin & Pluuto "Wingman"

3. Jüri Pootsmann "Magus melanhoolia"

4. Karl Killing & Ariadne "Segadus hinges (powerless)"

5. Karl-Erik Taukar "Superkangekaelne"

6. Liis Lemsalu x Stefan "Doomino"

7. Nublu ft. Gameboy Tetris & Raul Ojamaa "Paraadna"

8. Smilers "Tee mis sa tahad"

9. Villemdrillem ft. Boipepperoni "Sinuta"

10. Villemdrillem ft. Heleza "Tundnud nii"