Abielu registreerija: inimesed otsivad enda abieluõnne kuupäevades

Viimased kaks keerulist aastat on jätnud oma jälje ka abielude registreerimisele. Küll aga oli 2021. aasta abielude sõlmimisel parem kui sellele eelnev aasta.

Karin Kask meenutas, et koroonapandeemia alguses oli inimestel palju segadust ning ei teatud, kas pulmi saab üldse korraldada. Seetõttu pidid paljud noorpaarid ka enda pulmaplaanid mõneks ajaks tühistama. Kask tõdes, et kuigi esialgu oli tühistamisi palju, otsustasid paljud pruutpaarid jätta senised suured pidustused ning registreerida abielu kahekesti. "Inimesed olid ikkagi õnnelikud ja tahtsid seda kindlustunnet tõenäoliselt, mida abielu perekonnale annab."

Paratamatult kuulub Karin Kase tööülesannete hulka ka lahutustega tegelemine. Kask mainis, et enne lahutuse vormistamist antakse inimestele üks kuu mõtlemisaega. "Võiks öelda, et ligi kolmandik abielulahutusavaldustest jääb vormistamata," tõdes Kask ja lisas, et tihtipeale inimeste omavahelised suhted paranevad, ent esineb ka juhtumeid, kus abielupaarid ei suuda kokkuleppele jõuda ning peavad suhteid klaarima kohtus.

Lahutuste juures on Kase sõnul kõige murettekitavam laste edasine saatus. Tihtipeale võib märgata, et laste heaolu sõltub vanemate omavahelistest suhetest. Paljud abielupaarid ei suuda sõbralikult lahku minna ning kannatajateks jäävad sel juhul ka lapsed. "See egoism lihtsalt hakkab valitsema ja ohvriks tuuakse oma lapsed," ütles Kask ja lisas, et lahutusi tehakse mõnikord liiga kergekäeliselt.

Maagiline kuupäev

Abielutseremooniaid ei viida perekonnaseisuametis läbi ainult eesti keeles. Olenevalt vajadusest võib seda teha ka teistes keeltes. Peamiselt viiakse Tallinna perekonnaseisuametis abielude registreerimisi läbi eesti, vene ning inglise keeles. Võimekus on registreerida veel ka hispaania ja kreeka keeles.

Abielude registreerimisel peavad mitmed noorpaarid oluliseks ka kuupäeva valikut ning otsitakse tihti maagilisi numbrikombinatsioone. "Inimesed loodavad ja otsivad enda abieluõnne kuupäevades," sõnas Kask ja lisas, et tema sõnul ei peitu õnn siiski ainult õige kuupäeva taga.

Lisaks kuupäevavalikule peavad inimesed oluliseks ka kohta, kus abielu sõlmitakse. Nii on Kask inimesi paari pannud sillal, linnuvaatlustornis, metsas, rannas, katusel ning isegi lennujaamas.

Karin Kask meenutas, et on näinud oma töös väga palju ilusaid hetki. Nii rääkis ta näiteks sellest, kuidas mõned noorpaarid on jätkanud enda vanavanemate traditsioone või pruut on ilmunud tseremooniale oma ema vanas pulmakleidis.

Oma mitmekümneaastase tööstaaži juures on Kask märganud ka muutusi pulmatraditsioonides. Kask meenutas, et kui ta oma tööga alustas, oli tavapärane, et pruutpaar asetas üksteise sõrme tavapärased kullast sõrmused. "Nüüd praktiliselt esineb harva siledat puhast sõrmust," ütles Kask ja lisas, et on tavapärane, et sõrmustel esineb briljante.