Pearu Paulus: 2 Quick Start on veel päris vormis, iga raha järele ei jookse

2 Quick Start on Eesti üks kallemaid bände, ühtpidi on laval palju artiste, teisalt näitab see Pearu Pauluse sõnul seda, et bänd on endiselt vormis. "Meil pole vaja iga raha järele joosta, see võib kurvalt lõppeda. Mitmeid artiste on, kellel juba viies või kuues koosseis," ütles Paulus Raadio 2 hommikuprogrammis. Praegu annab bänd tublisti kontserte ja mõtted on uue albumi peal. "Me võtame asja rahulikult ja uuendame praegu stuudiot," sõnas Paulus.

2 Quick Starti edu taga on Pauluse sõnul see, et bänd pole aja jooksul latti alla lasknud. "Me oleme alates 90-ndatest arenenud ja katsunud hoida taset. Pole seda, et ma läheks üksi mingite fonodega esinema," ütles ta. Kutseid selleks on laulja sõnutsi tulnud küll ja veel.

"Elu on näidanud, et eduks on ainult üht asja vaja: eesmärgipärast sihikindlat tegevust. Pole mõtet rääkida artistigeenidest, ehkki mingi karisma või isikupärane tämber peab lauljal olema," ütles Paulus. "Vanasti oli nii, et suured mehed istusid ja valisid artiste välja. Tänapäeval ole ise tegija ja kanaleid, kust läbi pressida, on piisavalt." Nüüd on tema sõnul noorte lauljate inglise keel niivõrd heaks läinud, et ta sageli ei teegi vahet, kas laulab eestlane või välismaalane. "Väga head asja tehakse. Vanasti tahtsid kõik inglise keeles laulda ja kohe oli aru saada, et see on eesti artist. Nüüd ei saa enam aru," rääkis muusik.

Pauluse sõnul võib laulja elukutse olla ka üsna väsitav. "Selliseid perioode on küll, et kui nädala tehtud saab, võib jälle kuskile risti teha. Aga ise olen selle elukutse valinud ja tuleb ainult õnnelik olla." Kui kontsertidest paus tekib, ei kasuta laulja seda aega oma sõnul muusikaga tegelemiseks.