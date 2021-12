Katy Perry ja Alesso avaldasid loo "When I'm Gone"

USA laulja Katy Perry avaldas koos rootslasest EDM produtsendi Alessoga tantsulise loo "When I'm Gone".

Muusikavideo uuele loole avaldub 10. jaanuaril. Laulja ütles, et talle meeldib oma muusikavideotega piire nihutada ja unikaalseid võimalusi luua. Alesso sõnul on nii lugu kui ka muusikavideo väga erilised.

Viimati avaldas Perry uut muusikat oktoobris, kui kaverdas Biitlite lugu "All You Need Is Love". Möödunud aastal avaldas ta oma kuuenda stuudioalbumi "Smile".