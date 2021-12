Jupiteri edetabelid: mida vaadati veebikanalist 2021. aastal kõige rohkem?

Jupiter on lõppeva aasta jooksul kasvatanud jõudsalt vaatajate arvu. Iga kuu külastab veebikanalit enam kui 100 000 kasutajat, keskmiselt veedetakse nädalas Jupiteri sisu seltsis rohkem kui kolm tundi. Lõppeva aasta detsember on kujunenud kanali edukaimaks kuuks, kus külastajate arv on tõusnud üle 110 000.

Detsembris on vaatajaid köitnud Vahur Kersna näärisoovituste sari "Vahur Kersna soovitab. Näärid!", mis koosneb värvikast valikust ETV huumoriklassikast läbi mitme aastakümne. Lisaks Kersna soovitustele tuli Jupiter sel aastal välja ka teadussarjaga "Teadlaste öö festival. Teaduse superkangelased" ja toetas kodusõppijaid hariduslike materjalide ning õpetajate soovitustega erirubriigis "Õpi kodus".

2021. aastal veetsid vaatajad Jupiteris enim aega maailmaklassi sarju vaadates. Juba teist aastat järjest on edetabeli esimesel kohal BBC menupõnevik "Äraostmatud", millele sel aastal lisandus kauaoodatud kuues hooaeg. Kõik hooajad on praegu Jupiteris ka nähtavad. Briti krimisarja kannul on väga väikese vahemaaga Saksamaa stiilne põnevik "Babülon-Berliin", mille kõik kolm hooaega esilinastusid just Jupiteris ja on nähtavad seal praegugi.



Vaadatuimad sarjad

1. Äraostmatud

2. Babülon-Berliin

3. Grantchester

4. Salateenistus

5. Surm paradiisis



Kui populaarseimate sarjade esireast leiab eelkõige põnevikud, siis filmieelistuste puhul saab rääkida nii intrigeerivatest suhtedraamadest, sõjafilmidest kui ka kodumaisest klassikast. 2021. aasta vaadatuim film Jupiteris oli Taani mängufilm "Ärtuemand", esiviisikusse mahtus ka dokumentaalfilm "iHUMAN".



Vaadatuimad filmid

1. "Ärtuemand"

2. "Ülejooksik" (2. osa lisandub 30.12 õhtul)

3. "Regina"

4. "Howards End"

5. "iHUMAN"



2021. aastast on Jupiter saanud ka Raadioteatri veebikoduks. Kuulajate lemmikute hulka kuuluvad eelkõige kuuldemängud ja järjejutud, sh maailmaklassika nagu Sherlock Holmesi lood ja kodumaised menukid nagu "Rehepapp".



Kuulatuimad Raadioteatris

1. Sherlock Holmesi lood

2. Järjejutt. Jerome K. Jerome "Kolm meest paadis, koerast rääkimata"

3. Järjejutt. Andrus Kivirähk "Rehepapp"

4. Hercule Poirot' lood

5. Kuuldemäng. Mika Myllyaho "Garaaž"



Eksklusiivsete esilinastuste, arhiivipärlite ja hankesisu kõrval koondub Jupiteri lehele ka ERR-i tele- ja raadioprogrammides toodetud sisu. Sarnaselt televaatamisega on ka veebikanalis enim vaadatud saade "Aktuaalne kaamera", millele järgnesid 2021. aastal "Kodukäijad" ja "Ringvaade". Enim kuulatud raadiosaadete tipust leiab Vikerraadio populaarse sarja "Müstiline Venemaa" ja Raadio 2 saatesarja "Rahva oma kaitse".