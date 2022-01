"Rahva oma kaitse" üritas leida lahenduse kommipaberite avamisele

"Rahva oma kaitse" raadiosaates on Juur ja Kivirähk vaielnud mitmesuguste probleemide üle ühiskonnas. Nendeks on olnud näiteks lehepuhurite kasutamine ja kommipaberite tüütu avamine. Näitlejad Jan Uuspõld ja Christopher Rajaveer otsustasid raadiojuhtide elu lihtsamaks teha ning kinkisid neile juba pakendivabad kommid.

"See on tõesti väga raske. Mul on näpud rakkus tihti," lausus Andrus Kivirähk kommipaberite avamise kohta.

"Rahva oma kaitses" üritati leida lahendus kommipaberite lihtsale avamisele. Nii jõudsid saatekülalised järelduseni, et järgmine aasta saavad Juur ja Kivirähk endale kingiks raudrüütli, kes aitab neil komme paberitest avada.

Muusikalise ettekandega astusid üles saatekülalised. Ettekandele tuli "Äpu laul". Uuspõllu ja Rajaveere ettekanne läks saatejuhtidele väga hinge. "Issand, kui ilus laul," ütles Mart Juur. "Need on sellised hetked, mis teevad televisioonist televisiooni," lisas ta.