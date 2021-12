Sandra Bullocki uus film jõudis Netflixi läbi aegade edukaimate hulka

Sandra Bullock on nüüd Netflixi läbi aegade edukamate filmide esikümnes kahe filmiga: "Bird Box" ja "The Unforgivable".

Netflix avaldas teisipäeval, et Bullocki uus film "The Unforgivable" on jõudnud voogedastusplatvormi edukaimate filmide esikümnesse. Ka 2018. aastal linastunud "Bird Box" asub pingereas ja see teeb Bullockist teise näitleja, kes kahe filmiga edetabelis esindatud. Ryan Reynolds on filmidega "Red Notice" ja "6 Underground" juba sama verstaposti ületanud.

Netflixi andmeil on filmi "The Unforgivable" vaadatud 186 900 000 tundi ja see arv ilmselt suureneb, sest filmi avaldamisest pole veel möödunud 28 päeva, mille alusel Netflix vaatajaskonna prognoose teeb.

Bullock on nii uue filmi peategelane kui ka produtsent. Naine mängib filmis Ruth Slaterit, kes pärast politseiniku tapmist 20 aastaks türmi saadetakse. Pärast karistuse kandmist tuleb naisel uuesti ühiskonda sulanduda, ent ta kogeb palju hukkamõistu. Bullocki tegelane otsib filmis oma nooremat õde, kellega side vangis oleku ajal kadus.

Kõrvalosades on Viola Davis, Jon Bernthal ja Vincent D'Onofrio. Filmi lavastas Nora Fingscheidt ja see põhineb 2009. aasta Briti lühisarjal "Unforgiven", mille autor on Sally Wainwright.

Tuleval aastal teeb Sandra Bullock koos Channing Tatumiga kaasa romantilises seiklusfilmis "The Lost City", mida ta ühtlasi produtseerib. Koos Brad Pitti ja Bad Bunnyga mängib ta ka filmis "Bullet Train".