"Rahva oma kaitse" | Kivirähk soovitab: nääriõhtu parim riietus on nahkmantel

"Rahva oma kaitse" tuli vana-aastaõhtul raadiost tele-eetrisse, et uus vastu võtta lookas laua ning lõbusate külalistega. Teles mängib raadiost rohkem rolli saatejuhtide riietus ning Andrus Kivirähkil on selleks puhuks nii mõnigi moesoovitus.

"Raadios esinevad inimesed oma riietes, televisioonis aga rõivais, mis on valitud spetsiaalselt moeasjatundjate poolt. Kõik riided, mida oled kandnud televisioonis, saad endale. Selle tõttu on näiteks Andres Kuusel ja Priit Kuusel kodus tohutu hulk ülikondi," rääkis Mart Juur saates "Rahva oma kaitse".

Andrus Kivirähk teab, et vana-aastaõhtul pintsakut selga panna on kergemeelne. "Nääriõhtul juhtub nii mõndagi. Kõige parem riietus on ikkagi nahkmantel, mida saab voolikuga pesta, sest igasugu asju võib sinna peale pudeneda," ütles Kivirähk. Pintsak võidakse mehe sõnul ka kohe kortsu istuda. "Midagi mugavat peaks olema, mida ei karda mustaks teha."

Juure sõnul teeb just pintsak temast väärika inimese. Kivirähk aga tõdes, et sõber on alati pisut liiga optimistlik. "Algul ütled, et täna on kõik korras, pärast on sul aga särk püksist väljas ja tantsid laua peal," sõnas ta.