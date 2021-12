"Rahva oma kaitse" | Juure uue aasta soov: Peeter Ojast saagu Tänaku kaardilugeja

"Minul käis ainult jõuluvana. Tuttava juurde, kelle pool uut aastat vastu võtsime, tuli ka näärivana - ma mõtlesin, et mis pull see on. Ma ei võtnud seda tõsiselt, sest teadsin, et jõuluvana on olemas. Peale selle käisin vene lasteaias ja seal oli üleüldse Teet Maaroos kohal - Eesti mees," rääkis Peeter Oja "Rahva oma kaitses".

Oma esimesed salmid luges Oja jõuluvanale vene keeles. "Viimasel ajal on mul aktsent tagasi tulnud," ütles ta. Kui Oja suuremaks sai ja juba poistekooris laulis, esitas ta jõuluvanale võõrkeelseid laule.

Andrus Kivirähk üritas kergelt läbi saada ja luges enda sõnul kõige lihtsamat luuletust punase ninaga näärivanast, kes üle laualina hüppas. "Oli kaks varianti: võid öelda nii nagu peab, et laualina kärises ja näärivana värises, aga mulle meeldis alati öelda, et näärivana kärises ja laualina värises," rääkis Kivirähk, kes siis ette kujutas, kuidas näärivana kärisemine õieti välja näeb. Oja tõdes, et temale kui peene huumori gurmaanile pakub Kivirähki luuletus palju nalja.

Mart Juur aga esitas väiksena jõuluvanale seitse esimest sõna tuntud jõululaulust "Üle lume lagedale". "Näärivanal hakkas must kahju ja ma sain paki kätte," meenutas Juur.

"Pole mõtet hukka mõista lühikesi luuletusi, sest veel õudsem on, kui keegi otsustab jõuluõhtul ette kanda pika oopuse või mängida pool tundi klaveril. Kõik ülejäänud peavad ootama, millal nende järjekord tuleb," rääkis Kivirähk.

Enne veel, kui Peeter Oja teise saatesse tormas, avaldas Juur ka oma uue aasta soovi. "Minu soov uueks aastaks on näha Peeter Oja Ott Tänaku kaardilugejana." Oja ütles, et see oleks vahva ja pakkus välja, et ta võiks ju ka üksi ralliautoga sõita.

Sült käes, seadis Oja sammud "Kuulsuste lahingu" saatesse. Pisku tarretunud lihast lubas ta viia ka ERR-i sporditoimetusele, täpsemalt Anu Sääritsale.